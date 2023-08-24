Путин обвинил страны «золотого миллиарда» в стремлении сохранить однополярный мир

Они делают все, что от них зависит, чтобы продлить существующие порядки, поскольку они им очень выгодны.

Такое заявление российский лидер сделал во время своего выступления по видеосвязи на саммите БРИКС.

«Страны так называемого золотого миллиарда делают все, чтобы сохранить прежний однополярный мир. Он выгоден им», - указал Владимир Путин.

Страны БРИКС, по его утверждению, выступают за формирование мира со множеством полюсов. Это позволило бы сбалансировать международные отношения, а также учитывать интересы большого количества государств. На земном шаре действовали бы самые разные модели развития, при этом сохранялось культурное и национальное многообразие.