Путин обвинил власти Украины в том, что они борются за украденные капиталы

Украинские власти украли огромные суммы народных денег. Теперь они воюют за то, чтобы сохранить их на своих счетах за рубежом. Такую точку зрения высказал президент РФ Владимир Путин. Его слова привело РИА Новости.

Российский лидер сообщил, что власти Украины долгое время воровали деньги в стране. Эти финансы выводились за границу, где они оседали на банковских счетах.

«Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж, и все», — указал он.

Путин добавил, что именно этим и обусловлена готовность Киева пойти на все условия Запада и непрекращающееся желание сотрудничать с зарубежными союзниками.

Ранее сообщалось о реакции Путина на предложение прекратить нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. По его мнению, такое предложение необходимо сначала всесторонне оценить и проанализировать.