Путин оценил предложение не бить по гражданской инфраструктуре

Предложение не наносить удары по гражданской инфраструктуре стоит всесторонне оценить. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Его точку зрения по этому поводу привело РИА Новости.

Российский лидер выступил на втором Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Он во время своей речи оценил предложение не бить по гражданской инфраструктуре.

«С этим надо разобраться… Мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение», — указал он.

Ранее сообщалось, что за время пасхального перемирия ВСУ нанесли более 900 ударов по российской территории. Сразу же после окончания срока действия заморозки на открытие огня ВС РФ нанесли два сильных удара по украинским объектам. Авиация ВКС совершила атаки в Сумской и Харьковской областях. Объекты в Константиновке, Краматорске и Иванополье также подверглись авиационным ударам.