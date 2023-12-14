Путин обвинил Запад в попытках переключить деятельность НАТО на Азию

Россия видит попытки Запада переключить деятельность НАТО на азиатское направление, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции в четверг.

По словам главы российского государства, все подобные попытки западных стран явно выходят за рамки уставных целей Североатлантического альянса. При этом НАТО все равно провоцирует и накаляет обстановку в Азии, создавая военно-политические блоки в разном составе.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия и КНР ничем подобным не занимаются.

Ранее президент России ответил на вопрос о возможности возобновления взаимоотношений с французским лидером Эммануэлем Макроном.