Путин рассказал о взаимоотношениях с президентом Франции Макроном

На большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос французского журналиста о возможности возобновления взаимоотношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Российский лидер рассказал, что у него с Макроном были нормальные рабочие отношения, они обменивались визитами, но с какого-то момента президент Франции эти отношения прекратил. Путин подчеркнул, что это была инициатива Макрона.

Он заявил, что Россия готова возобновить контакты с Францией.