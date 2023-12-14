Путин рассказал о взаимоотношениях с президентом Франции Макроном
Фото: [Михаил Метцель/ТАСС]
На большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос французского журналиста о возможности возобновления взаимоотношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Российский лидер рассказал, что у него с Макроном были нормальные рабочие отношения, они обменивались визитами, но с какого-то момента президент Франции эти отношения прекратил. Путин подчеркнул, что это была инициатива Макрона.
Он заявил, что Россия готова возобновить контакты с Францией.
«Есть интерес – пожалуйста. Нет – обойдемся. На нет и суда нет, как у нас говорят», – сказал Путин.