Путин предложил главе Оренбургской области возглавить другой регион

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Оренбургской области Денисом Паслером предложил ему сменить место работы и стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению российского лидера, Паслеру надо сменить регион. Ему стоит вернуться в родную для него область, где тот работал когда-то на высокой должности. Путин считает, что глава Оренбуржья хорошо знает Свердловскую область, которая является одним из ключевых регионов РФ.

«Вы человек достаточно энергичный, умеете сконцентрироваться на решении, если такая необходимость возникает, и острых проблем. Уверен, у вас все получится», — указал он во время общения.

Президент также высоко оценил усилия Паслера во время ликвидации последствий паводков в Оренбургской области. Губернатор в ответ заверил, что приложит все свои усилия, чтобы оправдать доверие главы государства на новом посту.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о назначении еще одного заместителя секретаря Совета Безопасности России. За счет этого у главы Совета Сергея Шойгу стало восемь замов. Новым назначенцем стал Александр Масленников.