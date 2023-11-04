Путин одобрил строительство мечети в подмосковном парке «Патриот»

Президент России Владимир Путин в День народного единства побывал на Красной площади и возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

В ходе короткой беседы с представителями различных религиозных конфессий глава государства поддержал идею появления на территории парка «Патриот» в Московской области мусульманской мечети.

В продолжение темы Путин назвал проведение церемонии открытия памятного камня на месте строительства хорошим начинанием.

«Хорошая идея», - цитирует Путина РИА Новости.

В свою очередь Председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин поблагодарил президента за поддержку строительства мечети, сообщив главе государства, что все необходимая проектная документация уже согласована.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, чем займется Путин в День народного единства.