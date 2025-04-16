Путин одобрил важную кадровую перестановку в Конституционном суде

Совфед назначил на место судьи Конституционного суда (КС РФ) Александра Коновалова. Освобождение от прежней должности и назначение на новую указом одобрил российский президент.

Документ с подписью президента Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовой информации. Там сказано, что Коновалова Александра Владимировича официально освобождают от должности полномочного представителя президента РФ в КС.

Уточняется, что освобождение последовало из-за повышения: Коновалова передвинули на должность судьи КС РФ.

Александр Коновалов занимал пост главы Минюста с 2008 по 2020 год, затем попал на место полномочного представителя президента в Конституционном суде, где трудился пять лет. Также известно, что судья 13 лет отработал в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Совфед назначил бывшего главу Минюста судьей Конституционного суда.