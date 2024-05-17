Путин подробно обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Пекин подробно обсудил ситуацию по Украине с председателем КНР Си Цзиньпином, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео с комментарием политика опубликовано в его мессенджере.

Встреча лидеров двух государства состоялась в четверг, 16 мая. Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина.

«Очень подробно, это было в формате тет-а-тет, даже не узкий состав, а тет-а-тет, когда председатель (КНР) вместе с нашим президентом беседовали отдельно», — сказал Ушаков.

Ранее мы сообщали, что Москва и Китай подписали ряд соглашений, одно из которых касается конфликта на Украине. Отмечалось, что РФ и КНР выступили против его затягивания.

Как сам отметил Путин, беседа с Си Цзиньпином прошла плодотворно. Лидеры обсудили взаимодействие в сфере экономики и политика. По словам российского лидера, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе возможность предоставления китайским инвесторам некоторых льгот со стороны России.

Мы также сообщали, что Китай обещал поддержать мирную конференцию по переговорам России и Украины.