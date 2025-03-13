Путин осудил теракт в Пакистане и предложил помощь

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил слова сочувствия правительству Пакистана в связи с трагическим терактом, произошедшим в пассажирском поезде, сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер подтвердил готовность к расширению взаимодействия в области противодействия террористической угрозе.

Путин резко осудил этот бесчеловечный и хладнокровный акт насилия, повлекший гибель множества невинных граждан, включая женщин и детей.

Он также подчеркнул отвагу и профессиональную подготовку пакистанских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, благодаря оперативным действиям которых удалось предотвратить еще большее число жертв.

Президент заявил о стремлении России к укреплению партнерских отношений с Пакистаном в целях совместной борьбы против любых форм терроризма.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Пакистана успешно завершили операцию по освобождению заложников, захваченных вооруженной Армией освобождения Белуджистана (BLA), в поезде Jaffar Express.