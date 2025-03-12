Из захваченного боевиками поезда в Пакистане освободили 155 заложников

Силы безопасности Пакистана успешно завершили операцию по освобождению заложников, захваченных вооруженной Армией освобождения Белуджистана (BLA), в поезде Jaffar Express. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил телеканал Geo TV.

В ходе операции было освобождено 155 пассажиров, 17 из которых получили ранения, из-за чего их госпитализировали. Кроме того, силовики ликвидировали 27 боевиков, участвовавших в захвате поезда.

Инцидент произошел 11 марта. В момент нападения в Jaffar Express находились около 400 пассажиров. Боевики взорвали железнодорожные пути и открыли огонь по локомотиву. Это привело к остановке поезда в горной местности недалеко от границы с Афганистаном и Ираном.

Операция против боевиков была связана с деятельностью BLA, одной из крупнейших повстанческих групп, борющихся за независимость Белуджистана. Боевики обвиняют власти Пакистана в несправедливой эксплуатации месторождений и игнорировании прав местного населения.

Следует отметить, что в последние месяцы в Пакистане наблюдается рост террористической активности. В январе 2025 года количество терактов возросло на 42% по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее сообщалось, что специальный посланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф прибыл в Катар, чтобы договориться о продлении перемирия в Газе.