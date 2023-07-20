Путин отметил важность арктической зоны для РФ

Президент РФ Владимир Путин отметил стратегическую важность арктической зоны в федеральных масштабах. По словам российского лидера, это является одновременно вопросом оборонного характера и ресурсной базы. Его слова передают РИА Новости .

Путин отметил, что важность зоны для РФ уже ни раз оговаривалась. Он заявил, что эта важность применима к различным плоскостям, как например, стратегия.

Недавно Путин одобрил отправку первой технологической линии сжижения природного газа. Известно, что «Арктик СПГ-2» российского производства будет доставлен на Гыданский полуостров, где и будет использоваться.

Постройка первых линий, работающих по такой технологии, происходит на площадке ЦСКМС. 20 июля там побывал президент России.