Путин отправился в первую региональную поездку после выборов

Призывы к отмене русской культуры могут звучать лишь из уст неумных людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками культуры в Тверской области.

Как заявил президент, если от кого-то звучат слова об отмене русской культуры и культуры государственных народов, сразу становится понятно, что эти слова звучат от глупого человека. Произвести отмену народной культуры или нескольких таких народов, которых в РФ насчитывается почти 200, «нереально», добавил он.

Российский лидер также напомнил работникам, что 25 марта в РФ был День работника культуры. Путин планировал нанести визит в область конкретно в данный праздник, но она не состоялась из-за недавнего теракта в Подмосковье.

Данная поездка стала первой для Путина после переизбрания, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В области президент посетил Торжок и местный Всероссийский историко-этнографический музей. В «Гостинице Пожарских» прошла встреча переизбранного президента с работниками культурной сферы.