Путин оценил дипломатическое искусство президента ЮАР

Президент России Владимир Путин высоко отозвался о дипломатическом таланте главы ЮАР Сирила Рамафосы во время саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Российский лидер признал, что обсуждение итогового заявления было непростым, но Рамафоса проявил «удивительное дипломатическое искусство» при согласовании всех позиций.

Оно потребовалось, в том числе, и при принятии решения о расширении БРИКС. С 1 января 2024 года полноправными членами организации станут шесть стран – Аргентина, Иран, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

После расширения совокупный ВВП стран БРИКС составит 37% от мирового, а запасы нефти – 45%.