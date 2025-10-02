Владимир Путин оценил вероятность нападения на Альянс

Российский президент прокомментировал заявления о том, что страна способна напасть на Североатлантический альянс. Об этом сообщается в телеграм-канале РИА Новости.

Президент Владимир Путин назвал чушью заявления, что Россия может напасть на НАТО. Об этом российский лидер заявил в ходе выступления на форуме Валдай.

Судя по открытым источникам, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня», выступление российского лидера на «Валдае» транслируют СМИ по всему миру.

Новость дополняется.