Владимир Путин оценил вероятность нападения на Альянс
РИА Новости: Путин назвал чушью заявления о нападении России на НАТО
Российский президент прокомментировал заявления о том, что страна способна напасть на Североатлантический альянс. Об этом сообщается в телеграм-канале РИА Новости.
Президент Владимир Путин назвал чушью заявления, что Россия может напасть на НАТО. Об этом российский лидер заявил в ходе выступления на форуме Валдай.
Судя по открытым источникам, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня», выступление российского лидера на «Валдае» транслируют СМИ по всему миру.
