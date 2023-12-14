Путин ответил на 67 вопросов на итоговой пресс-конференции

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась четыре часа и четыре минуты. Российский лидер ответил на 67 вопросов, касающихся разных тем – от проведения РФ специальной военной операции на Украине до социальных тем.

Глава государства подвел итоги в четверг, 14 декабря. Модератором мероприятия выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ведущими были журналисты ВГТРК Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

Вопросы звучали из разных регионов России. Актуальный вопрос был посвящен резкому росту цен на куриные яйца. Путин отметил, что общался с главой Минсельхоза РФ. Глава государства связал повышение стоимости с увеличением спроса, которое не соответствовало объемам производства.

Также Путин высказался о политической обстановке в мире в целом, о развитии технологий и искусственного интеллекта. Отдельный вопрос был посвящен абортам. Российский лидер заявил, что никаких запретов на проведение абортов нет.

Эта пресс-конференция стала первой после начала СВО спустя два года. Перед этим Путин отвечал на вопросы граждан 23 декабря 2021 года.