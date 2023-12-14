Путин ответил о восстановлении хороших отношений с Евросоюзом и США

Владимир Путин на большой пресс-конференции, подводящей итоги года, заявил, что восстановление нормальных отношений с Европой зависит не только от России.

«Мы не портили отношения с Европой. Это нас все время пытались задвинуть куда-то на второй план», – сказал Путин.

Европа в значительной степени утратила свой суверенитет и действует во многом во вред себе, отметил президент России.

Россия готова налаживать добрые отношения и с США. Но это будет возможно, когда в Вашингтоне научатся искать компромиссы и отойдут от своей имперской политики. Пока таких предпосылок нет, считает Путин.