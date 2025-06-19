Путин озвучил возможную дату нового раунда переговоров России и Украины

Новый раунд переговоров РФ и Украины состоится после 22 июня, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на ПМЭФ.

В настоящее время переговорные группы России и Украины обсуждают этот вопрос, добавил глава государства.

Слова российского лидера передает РИА Новости.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.

Ранее Путин высказался о Германии в качестве посредника по Украине.