Путин озвучил возможную дату нового раунда переговоров России и Украины
Путин высказался о новом раунде переговоров России и Украины
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Новый раунд переговоров РФ и Украины состоится после 22 июня, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на ПМЭФ.
В настоящее время переговорные группы России и Украины обсуждают этот вопрос, добавил глава государства.
Слова российского лидера передает РИА Новости.
Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.
Ранее Путин высказался о Германии в качестве посредника по Украине.