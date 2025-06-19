Германия вряд ли сможет стать посредником в урегулировании украинского вопроса, заявил в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств президент РФ Владимир Путин.

Глава государства считает, что «посредник должен быть нейтральным».

ФРГ, напомнил Путин, поставляет ВСУ танки Leopard, а сейчас раздумывает поставлять Taurus для атак на российскую территорию с применением как самой техники, так и с использованием офицеров бундесвера.

Таким образом, к Германии возникают большие вопросы, заключил глава государства.

Ранее сообщалось о том, что в России обвинили Германию в следовании политике Третьего рейха.