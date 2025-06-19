Путин высказался о Германии в качестве посредника по Украине
Путин: ФРГ не сможет стать лучшим посредником по Украине, чем США
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Германия вряд ли сможет стать посредником в урегулировании украинского вопроса, заявил в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств президент РФ Владимир Путин.
Глава государства считает, что «посредник должен быть нейтральным».
ФРГ, напомнил Путин, поставляет ВСУ танки Leopard, а сейчас раздумывает поставлять Taurus для атак на российскую территорию с применением как самой техники, так и с использованием офицеров бундесвера.
Таким образом, к Германии возникают большие вопросы, заключил глава государства.
Ранее сообщалось о том, что в России обвинили Германию в следовании политике Третьего рейха.