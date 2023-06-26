Путин поблагодарил руководителей силовых структур за проделанную работу в связи с попыткой военного мятежа

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей силовых ведомств государства за проделанную работу во время попытки военного мятежа в стране, которую устроил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер также предложил проанализировать эту ситуацию.

Вечером 26 июня, Путин выступил со срочным сообщением перед жителями России. В нем глава государства прокомментировал события минувших выходных, связанных с попыткой военного мятежа в стране с участием бойцов ЧВК «Вагнер».

В ночь на 24 июня Пригожин объявил о так называемом «марше справедливости», в котором примут участие «вагнеровцы». Фактически, это стало призывом присоединиться к военному мятежу в государстве.

Пригожин вместе с бойцами ЧВК захватили штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, а также заблокировали город. Сам основатель частной военной кампании анонсировал выдвижение на Москву.

24 июня Путин выпустил срочное заявление, в котором обратился к «вагнеровцам» и призвал не допустить братоубийственной войны в России. Он призвал сплотиться, а не накалять обстановку в стране.

В этот де день российский лидер провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который впоследствии переговорил с Пригожиным. После контакта с главой республики руководитель ЧВК заявил об отступлении.

В России на Пригожина заведено уголовное дело. Он может поехать в Белоруссию, поскольку такое право ему гарантировал Путин.