Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства — ЦТАК

Информация об презенте российского лидера своему северокорейскому коллеге появилась на сайте Центрального телеграфного агентства Северной Кореи, являющегося официальным рупором Пхеньяна.

Согласно размещенной информации, Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль отечественного производства. При этом, какой модели и марки подарок информации не приводится.

«Президент Российской Федерации товарищ Владимир Владимирович Путин преподнес в подарок председателю Государственного совета КНДР товарищу Ким Чен Ыну частный автомобиль российского производства», — говорится в сообщении ЦТАК.

К настоящему времени в Кремле информацию северокорейского информационного госагентства не подтвердили.