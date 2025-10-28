Путин поддержал инициативу глав регионов об отправке добровольцев для защиты опасных объектов

Фото: [ Владимир Путин на Восьмой ежегодной конференции по ИИ AI Journey/Медиасток.рф ]

Президент РФ Владимир Путин поддержал законопроект об организации добровольческих формирований для обеспечения безопасности объектов повышенной опасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Он отметил, что работа по нейтрализации потенциальных угроз ведется как на федеральном уровне, так и в регионах страны.

Руководители нескольких субъектов Федерации, включая Нижегородскую область, накануне выступили с предложениями о создании специализированных добровольческих подразделений.

Правительственная комиссия 13 октября одобрила законопроект, регулирующий порядок привлечения граждан, находящихся в мобилизационном резерве, к выполнению специальных задач в мирное время.

Нормативный акт был разработан Министерством обороны РФ и предусматривает возможность привлечения резервистов для выполнения оперативных заданий в условиях вооруженных конфликтов и при проведении контртеррористических операций.

Согласно положениям документа, граждане, пребывающие в резерве, могут направляться на учебные сборы для организации защиты объектов жизнеобеспечения и участия в мероприятиях по противодействию беспилотным летательным аппаратам.

При этом подчеркивается, что резервисты не будут привлекаться к участию в боевых операциях за пределами территории РФ. В резервный состав включаются граждане, ранее проходившие службу в ВС или силовых структурах и заключившие соответствующий контракт о пребывании в мобилизационном резерве.

Ранее Государственная дума РФ приняла законопроект о круглогодичном призыве на военную службу.