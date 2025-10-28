Революция в призыве: Госдума утвердила круглогодичную службу с 2026 года

Государственная дума РФ приняла законопроект, регламентирующий осуществление призыва граждан на военную службу в течение полного календарного года.

Согласно положениям документа, новые нормативные правила начнут применяться с 1 января 2026 года.

При этом установлено, что направление военнообязанных лиц, не пребывающих в запасе, к местам прохождения военной службы будет осуществляться дважды в течение года — в периоды с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

В настоящее время призывные мероприятия также проводятся два раза в год в аналогичные временные промежутки.

Законодательством также фиксируется, что срок для обязательной явки по полученной повестке не может превышать 30 календарных дней с момента ее регистрации в единой информационной системе.

Военные комиссариаты наделяются правомочием по выдаче официальных выписок из указанного реестра. Получить такие документы смогут граждане, подлежащие первичной постановке на воинский учет, лица, уже состоящие на учете, а также те, кто еще не выполнил эту обязанность, но должен это сделать в установленном порядке.

Законопроектная инициатива была внесена на рассмотрение парламента 22 июля. Авторами документа выступили председатель и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов и Андрей Красов.

Разработчики законопроекта обосновали его необходимость потребностью в систематизации и оптимизации работы военных комиссариатов на территории страны.

