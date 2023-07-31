Путин подписал указ о подготовке к празднованию 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юбилейную дату в стране отметят в 2025 году. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 31 июля.

Организацией празднования будут заниматься правительство РФ и комитет «Победа». Он будет курировать исполнение поручения на уровне федеральных и региональных органов власти. Президент поручил в течение трех месяцев подготовить и утвердить план о проведении основных мероприятий.

К участию в праздновании мероприятия планируют привлечь лидеров иностранных государств.

Отдельно российский лидер поручил кабинету министров России разработать и принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны. Власти обязаны оказать им помощь в решении социальных вопросов.

В 2023 году Россия праздновала 78-летие Победы в ВОВ. Парад по традиции прошел на Красной площади в Москве 9 мая. В нем приняли участие более 10 тысяч человек и больше 120 единиц вооружения и военной техники. В праздновании приняли участие также лидеры стран СНГ, среди которых был президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также президент Таджикистана Эмомали Рахмон.