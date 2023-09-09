Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств РФ по еврооблигациям

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств РФ по еврооблигациям. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации в субботу, 9 сентября.

В нем указан порядок исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами долговых обязательств России в иностранной валюте. Из текста документа следует, что РФ вправе направить в небанковское кредитное учреждение заявление об открытии счета типа «И» в рублях на имя иностранного депозитора.

Отмечается, что такой счет может быть открыт на несколько депозитариев, а бенефициарами будут являться владельцы еврооблигаций России и другие лица, которых по согласованию установит Министерство финансов РФ и Центробанк.

Кроме того, следует из указа президента, индексация зачисленных на счет «И» средств до 15 сентября будет происходить по формирующемуся на внутреннем российском валютном рынке курсу.

Указ от 22 июня 2022 года, который регулировал порядок исполнения обязательств по еврооблигациям, таким образом перестает действовать.

После начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада начали беспрецедентное давление на Россию. Активы государства стали замораживать. Банковскую систему отключили от системы SWIFT. Также под санкции Европейского союза и США попали банки России, в том числе Сбер, АльфаБанк, ВТБ, Промосвязьбанк. Также в санкционный список попала глава Центробанка Эльвира Набиуллина и сам Владимир Путин.