Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 октября

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу с 1 октября. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 29 сентября.

Граждане будут призываться в период с 1 октября по 31 декабря 2023 года.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N° 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 130 000 человек», – говорится в тексте документа.

Кроме того, документ устанавливается увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок военной службы.

Традиционно осенний призыва начнется 1 октября во всех регионах России, кроме некоторых районов Крайнего Севера. Там призыв начинается 1 ноября. Причина – климатические условия. Кроме того, с 16 октября начнется призыв для граждан, которые живут в сельской местности и участвуют в полевых работах.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что срочников не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции на Украине. Накануне в Генштабе ВС РФ сообщили, что дополнительного плана о проведении мобилизационных мероприятий в России нет. Как отмечал начальник главного организационно-мобилизационного управления Владимир Цимлянский, призывников начнут отправлять в сборные пункты 16 октября.

Весенний призыв в России традиционно начинается с 1 апреля. Он длится до 15 июля. На данный момент повестка в военкомат приходит гражданам на бумажном носителе по месту прописки. Никто, кроме военнообязанного, не имеет права получить ее. Срок службы в армии – один год.

В августе Путин подписал указ о повышении призывного возраста, который вступит в силу с 1 января 2024 года. Таким образом, теперь возраст призыва повышен до 30 лет. В апреле глава государства также одобрил закон об электронных повестках. Предполагается, что они будут приходить гражданам в личный кабинет на портале Госуслуг.