Путин подписал указ о штрафах за навязывание услуг

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штраф для должностных и юридических лиц за навязывание дополнительных услуг потребителям.

Документ с подписью российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ устанавливает ответственность за навязывание услуг и товаров за дополнительную плату, а также за уклонение должностными и юридическими лицами от соблюдения прав потребителей.

Таким образом, изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). За нарушение закона компаниям грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а должностным лицам – от 2 до 4 тысяч рублей.

Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. Закон об ответственности за навязывание допуслуг и товаров Госдума РФ одобрила в третьем чтении 28 сентября.

Ранее первый заместитель председателя конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова рассказала, что ситуация с навязыванием дополнительных услуг и товаров может возникать при покупке автомобилей. Так, например, покупателю могут настойчиво предлагать оформить страховку именно в том автосалоне, где совершается покупка.

Кроме того, такая ситуация может возникнуть при покупке бытовой техники или мобильных устройств. Часто менеджеры убеждают покупателей дополнительно страховать приобретенный товар. При покупке телефона, например, продавцы могут навязывать дополнительную услугу в виде поклейки защитного стекла.