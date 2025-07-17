Жители Донбасса и Новороссии сохранят гражданство после поправок Госдумы

В рамках пленарного заседания Госдумы была одобрена поправка ко второму чтению законопроекта, касающегося расширения списка оснований для аннулирования приобретенного гражданства РФ. Данная поправка защищает уроженцев Крыма, Донбасса и Новороссии от лишения гражданства за совершенные ими преступления.

Действующие нормы позволяют лишать лиц приобретенного российского гражданства, если оно было получено на основании федерального конституционного закона, международного соглашения России или путем приема в гражданство, в случае совершения определенных преступлений.

Предложенная поправка исключает возможность лишения гражданства для тех, кто получил его на основании вышеупомянутых законов и международных договоров.

Данные изменения напрямую коснутся жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, получивших гражданство России в связи с присоединением этих территорий к стране и на основании соответствующих конституционных законов.

Ранее сообщалось, что американец, помогавший российской армии на СВО, получил российское гражданство.