Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации в понедельник, 24 июля.

Так, для военнообязанных граждан первого разряда предельный возраст повышается с 35 до 40 лет. Для граждан второго разряда – с 45 до 50 лет, а третьего – с 50 до 55 лет.

Для тех, кто имеет воинские звания старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличен до 65 лет, для младших офицеров – до 60 лет.

В состав запаса входят солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы, младшие офицеры, майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга, полковники, капитаны 1 ранга, высшие офицеры.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года. До 1 января 2028 года предусматривается переходный период, в течение которого граждане запаса будут переводиться в отставку поэтапно.

23 июля Государственная Дума РФ поддержала поправку, согласно которой верхняя граница призывного возраста составит 30 лет вместо 27.

21 глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России не будут увеличивать продолжительность срочной службы до двух лет. С такой идеей ранее выступили ГД России.