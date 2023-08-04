Путин подписал закон о праве органов власти Подмосковья эвакуировать неправильно припаркованные авто

Президент России Владимир Путин подписал разработанный Мособлдумой закон, согласно которому подмосковные органы власти получат право эвакуировать припаркованные с нарушениями транспортные средства на спецстоянки. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента, ранее такими полномочиями обладали только сотрудники ГИБДД.

Брынцалов подчеркнул, что передача полномочий региону позволит быстрее реагировать на нарушения: транспортные средства будут оперативно увозить на спецстоянку, чтобы они не мешали проезду других автомобилей. Он отметил, что подобная практика успешно действует в Москве и Санкт-Петербурге.

Спикер Мособлдумы добавил, что полномочия властям Подмосковья будут переданы только после заключения соответствующего соглашения между МВД и областным правительством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что участок трассы М-12, который пролегает через шесть муниципалитетов региона, будет сдан раньше срока.