Путин подписал закон о штрафах для производителей пива и сидра

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий введение штрафов при нарушениях в производстве пива и сидра. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 24 июля.

Так, теперь производителям таких напитков как пиво, пуаре, медовуха и сидр грозит административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч в случае нарушения требований при их производстве.

Согласно опубликованному документу, юридические лица могут получить штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей. Кроме того, правоохранительные органы вправе конфисковать продукцию, изготовленную с нарушениями, а также оборудование, сырье, полуфабрикаты и транспортные средства.

В случае, если нарушения были грубыми (например, использовался при производстве напитков метиловый спирт, а также не были предоставлены данные о производстве в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), предпринимателям грозит штраф от 150 до 200 тысяч рублей или приостановка деятельности на 30 дней.

Штраф в размере от 35 до 50 тысяч рублей устанавливается для должностных лиц в случае, если пивные напитки производились без включения в реестр производителей. Юридические лица за такое правонарушение получат штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо их деятельность будет приостановлена на два месяца.

В начале июня в России произошло массовое отравление сидром торговой марки «Мистер Сидр». В разных регионах РФ в больницу попадали люди, которые накануне выпили сидр.

Отравления были зафиксированы в Самарской, Ульяновской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии. По данным Министерства здравоохранения России, из-за отравления сидром погибло 36 человек.

Следователи выяснили, что напиток производился на основе метилового спирта. Предпринимателя, который занимался производством напитков, арестовали.