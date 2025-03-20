Путин подписал закон об организации местного самоуправления
Путин утвердил закон, регулирующий принципы местного самоуправления в России
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий общие принципы организации местного самоуправления (МСУ). Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Этот закон нацелен на развитие формы самоорганизации граждан для решения вопросов местного значения.
Согласно нововведениям, вводятся различные виды муниципальных образований — городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования. Законом также предусмотрена гибкость для регионов, которые смогут самостоятельно определять подходящую модель местного самоуправления, учитывающую их специфические потребности.
Закон вступит в силу через 90 дней после его опубликования, а субъектам Федерации предоставляется срок до 1 января 2027 года для принятия соответствующих законов о местном самоуправлении.
К ключевым особенностям нового закона относятся возможность, предоставляемая регионам, выбирать модели местного самоуправления, адаптированных под свои уникальные условия, повышение статуса глав муниципальных образований (предусматривает также совмещение государственных и муниципальных должностей).
Кроме того, закон позволяет определять полномочия, которые передаются из регионов в муниципалитеты с обязательным финансовым обеспечением, а также запрещает изменять объем полномочий муниципалитетов через другие федеральные законы.
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