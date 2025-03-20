Путин подписал закон об организации местного самоуправления

Этот закон нацелен на развитие формы самоорганизации граждан для решения вопросов местного значения.

Согласно нововведениям, вводятся различные виды муниципальных образований — городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования. Законом также предусмотрена гибкость для регионов, которые смогут самостоятельно определять подходящую модель местного самоуправления, учитывающую их специфические потребности.

Закон вступит в силу через 90 дней после его опубликования, а субъектам Федерации предоставляется срок до 1 января 2027 года для принятия соответствующих законов о местном самоуправлении.

К ключевым особенностям нового закона относятся возможность, предоставляемая регионам, выбирать модели местного самоуправления, адаптированных под свои уникальные условия, повышение статуса глав муниципальных образований (предусматривает также совмещение государственных и муниципальных должностей).

Кроме того, закон позволяет определять полномочия, которые передаются из регионов в муниципалитеты с обязательным финансовым обеспечением, а также запрещает изменять объем полномочий муниципалитетов через другие федеральные законы.

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