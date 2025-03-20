Путин установил срок: украинцы без законного статуса должны покинуть РФ до 10 сентября

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, находящиеся в России без законного статуса, должны покинуть страну до 10 сентября 2025 года или легализовать свое пребывание. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В тексте указа отмечается, что украинцы имеют возможность самостоятельно выехать из России или урегулировать свое правовое положение в установленный срок. Глава государства подчеркнул, что иностранные граждане, которые добровольно обратятся в Министерство внутренних дел (МВД) для легализации своего пребывания, не будут подвергаться миграционному преследованию.

Важной частью документа являются требования к медицинскому освидетельствованию и регистрации. Украинцам необходимо пройти медицинское освидетельствование, а также обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в день вступления указа в силу. В связи с этим Министерству здравоохранения РФ поручено организовать процесс медицинского освидетельствования для граждан Украины.

Также в указе содержатся дополнительные меры, касающиеся иностранных граждан, находящихся в новых регионах России. Иностранцы, которые прибыли в такие регионы на срок более 90 дней, должны до 10 июня 2025 года предоставить подтверждение об отсутствии ВИЧ и неупотреблении наркотиков, если они еще не сдавали соответствующие анализы.

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