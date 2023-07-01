Путин подшутил над поскользнувшемся корреспондентом Зарубиным

Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в старейший город на юге страны Дербент подшутил над корреспондентом телеканала «Россия 1», журналистом кремлевского пула Павлом Зарубиным.

Зарубин в сопровождении делегации президента поскользнулся на плитке возле коньячного завода. Видео из программы «Москва. Кремль. Путин» корреспондент опубликовал в своих соцсетях. На нем видно, как Зарубин практически упал, выронив мобильный телефон. Журналист хотел быстро уйти с дороги делегации, как Путин обратился к нему.

«Паша, а Паша! До коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное», – пошутил глава государства.

28 июня Путин приехал в Дербент, который находится в Дагестане. Глава государства поприветствовал жителей города, которые аплодировали ему и протягивали руки. Во время визита Путин провел рабочее совещание по вопросам развития туризма в регионе, а также провел встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Ранее Меликов сообщил, что Путин предложил считать возраст Дербента по-другому. Вместо 2000 лет – 5000 лет.