Путин подведет итоги четырех дней переговоров
Путин выступит перед журналистами по итогам четырех дней переговоров
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Президент РФ Владимир Путин выступит перед журналистами с итогами четырех дней переговоров.
Данное заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Итог этих четырех рабочих дней, он сделает заявление. Но учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдемся без вопросов», — сказал он.
Также глава государства выскажется о торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось о том, что в Кремле оценили вероятность контактов Путина и Мерца.