В Кремле оценили вероятность контактов Путина и Мерца

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для взаимодействия и диалога с другими лидерами государств в такой же степени, в которой готовы они. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, президент России всегда открыт для диалога с лидерами других стран на взаимной основе, в той же степени, в какой хотят сами иностранные коллеги. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных контактах Владимира Путина с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят, скорее, более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки как-то реанимировать наши отношения», — добавил Песков.

Напомним, что канцлер Германии в беседе с BILD отмечал, что хотел бы переговорить с российским президентом, если это поможет остановить конфликт на Украине и прийти к определенным точкам согласия.

Ранее сообщалось, что Россия и Вьетнам в ходе переговоров намерены договориться о строительстве АЭС.