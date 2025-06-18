Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщило РИА Новости.

Во время общения по телефону глава России обсудил с президентом ОАЭ резко обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке. Каждый из них выразил глубокую озабоченность эскалацией конфликта между Ираном и Израилем. Путин при этом подтвердил, что РФ готова оказать содействие в качестве посредника, чтобы наладить диалог между конфликтующими сторонами.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин совершил телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основной темой разговора также стал ирано-израильский конфликт. Главы государств помимо этого затронули вопросы двусторонних отношений, а также различные региональные проблемы.