Путин и Эрдоган поговорили по телефону

Президент РФ Владимир Путин совершил телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом рассказало РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от канцелярии главы Турции.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном», — указали журналисты.

Главы государств помимо этого затронули вопросы двусторонних отношений, а также различные региональные проблемы.

Ранее Путин рассказал, что отказался носить очки, несмотря на рекомендации врачей. Пять-шесть лет назад у него ослабело, и после этого ему предложили попробовать носить очки для коррекции зрения. Он отказался от этого после недолгой пробы из-за головокружения. Президент России добавил, что до сих пор читает без всяких проблем, не используя очки.