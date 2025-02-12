Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Сирии

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Этот диалог стал первым официальным контактом между российским лидером и новым главой арабской республики после непростых политических изменений в стране.

Во время беседы Путин подтвердил готовность России оказать содействие в улучшении социально-экономической обстановки в Сирии, подчеркивая важность восстановления мирной жизни и развития ключевых отраслей.

Также лидеры обсудили возможные пути практического взаимодействия в ряде важнейших сфер, включая торгово-экономические отношения и образовательные программы.

Путин выразил надежду на успешное решение задач, стоящих перед аш-Шараа, на благо сирийского народа. В ходе разговора главы государств достигли соглашение о продолжении полезных контактов и разработке широкой повестки дня для двустороннего сотрудничества.

Этот телефонный разговор произошел на фоне значительных политических изменений в Сирии. В конце ноября 2024 года в республике обострился вооруженный конфликт. Военизированные оппозиционные формирования начали наступление на позиции сирийской армии, что привело к смене власти в стране.

8 декабря 2024 года Башар Асад покинул республику и улетел в Росси. Ахмед аш-Шараа стал фактическим лидером страны.

Ранее глава Министерства обороны Сирии Мархаф Абу Касра сообщил, что республика сохранит военные базы РФ при выгоде для страны.