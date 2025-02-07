Власти Сирии заявили, что сохранят военные базы РФ при выгоде для страны
Глава МО Сирии Абу Касра: если получим выгоду, то военные базы России останутся
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Глава Министерства обороны Сирийской Арабской Республики Мархаф Абу Касра в интервью газете The Washington Post сообщил, что Россия сможет сохранить свои военные базы в Хмеймиме и Тартусе, если это будет соответствовать интересам Сирии, отвечая на вопрос о том, получит ли Москва разрешение от Дамаска на продолжение их использования.
Он также отметил, что с момента ухода Башара Асада, статус которого значительно изменился, отношения Москвы с новым сирийским правительством стали «значительно лучше».
Министр добавил, что Дамаск сейчас активно изучает возможность заключения оборонительных соглашений с различными государствами.
Ранее сообщалось, что Турция рассматривает возможность создания военных баз в Сирии.