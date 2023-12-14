Сам украинский президент и его окружение катаются по всему земному шару и просят у всех средства, пытаясь демонстрировать какие-то мнимые успехи.

Российский лидер напомнил, что Украине для продолжения боевых действий нужны внушительные финансы, которые могут появиться только извне.

«Пока ездят и клянчат, что у вооруженных сил Украины есть какие-то шансы добиться любой ценой, не считаясь с потерями, какого-то успеха в рамках так называемого контрнаступления», - отметил он во время выступления на прямой линии.

Именно поэтому представители украинского правительства просят денег у всех подряд, выбивая их под любыми предлогами. Для этого им необходимо показывать, что они хоть как-то успешны на поле боя.