Путин пообещал проложить железную дорогу через Донбасс и Новороссию до Севастополя

Владимир Путин, выступая на праздничном концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщил, что сегодня утром ему доложили о восстановление железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя.

«Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста», — сказал президент России.

Глава государства пришел на концерт вместе со своими соперниками на президентских выборах, которые прошли в России 15-17 марта.

Сегодня ЦИК завершил подсчет голосов. Владимир Путин победил на выборах с рекордным результатом — за него проголосовали 87,28% избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,31%), третье — представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков (3,85%); лидер ЛДПР Леонид Слуцкий набрал 3,2%.