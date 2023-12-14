Путин попросит ВГТРК предпринять меры по информационному присутствию в республике Сербской

Президент России Владимир Путин заявил, что обратится к руководителям ВГТРК с просьбой предпринять меры по информационному присутствию в Республике Сербской.

Глава государства отвечал на вопрос Даринки Петрович из республики, которая рассказала, что в регионе отсутствуют российские СМИ. Вместо этого, отметила корреспондент, распространяется западная пресса.

«Нам действительно известна ситуация в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине. Оценки вашего политического руководства полностью совпадают с нашими. Это первое. Второе. Да, действительно, жалко, что российских СМИ нет там. Попрошу коллег их ВГТРК, что можно сделать. Что касается будущего. Свое будущее должны определять люди, которые там живут», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия будет придерживаться в отношении этих регионов именно позиции граждан, проживающих там. Путин отметил, что только внимание на настроения людей может создать сбалансированный мир.