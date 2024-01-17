Путин поручил проследить за случаями репатриации граждан за рубежом

Соответствующее указание было добавлено в перечень поручений, опубликованном в среду, 17 января, на сайте Кремля.

Так, глава государства поручил проработать и принять дополнительные меры в случае, если власти недружественных стран незаконно депортируют россиян.

«Совместно с МИДом России и Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом», — говорится в документе.

Ранее власти Латвии незаконно депортировали 82-летнего жителя Риги Бориса Каткова, который является главой представительства Балтийского федерального университета имени Канта и руководителем Латвийско-Российской ассоциации. В «черный список» пенсионер попал потому, что якобы представляет угрозу безопасности Латвии. У него остались в стране супруга, дети и внуки.

Катков накануне рассказал, что правительство Латвии относится к гражданам, имеющим российский паспорт, без уважения. Такое отношение мужчина назвал похожим на геноцид.