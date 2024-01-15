Высланный из Латвии пенсионер рассказал об отношении латвийского правительства к россиянам

Борис Катков, которого принудительно выслали из Латвии, считает настоящим геноцидом отношение латвийских к властей к российским пенсионерам в этой стране. Его точку зрения привело РИА Новости .

82-летний военный пенсионер Борис Катков заявил, что отношение правительства Латвии к пожилым людям, которые имеют российское гражданство, нельзя назвать иначе как геноцидом. Их помимо экзамена на знание латышского языка заставляли отвечать на различные вопросы, вроде «Кому принадлежит Крым?» и другие. Тех, кто отвечал неправильно с точки зрения чиновников, лишали вида на жительство.

«Геноцид настоящий. Потому что кто не сдал экзамены - лишили медицины и закрыли счета. Пенсии лишили. Все, не на что существовать», - указал он.

Катков считает, что целью создания таких невыносимых условий было откровенное выдавливание в Россию «неправильных» людей. Латвийские власти делают все, чтобы лица с российским гражданством сами покидали страну.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что в Риге в середине февраля пройдет специальный семинар, на котором будут обучать вмешательству в выборы в России. Участникам мероприятия будут рассказывать, как правильнее разжигать национальную и социальную вражду.