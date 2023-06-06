Путин поручил рассмотреть использование в такси и каршеринге отечественных автомобилей

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос с использованием в такси и каршеринге автомобилей отечественной сборки. Соответствующий указ был опубликован во вторник, 6 июня, на сайте Кремля.

Целью такой инициативы станет стимулирование спроса на российскую промышленную продукцию. Отмечается, что при обсуждении данного предложения необходимо учитывать возможные объемы производства отечественных машин. Также, из документа следует, что для реализации плана могут понадобиться изменения в российском законодательстве.

Идею об использовании в такси и каршеринге отечественных машин в ближайшее время рассмотрит кабинет министров РФ. Путин ожидает доклад на заданную тему до 1 августа.

Данный вопрос рассмотрит кабмин в ближайшее время. Президент ждет доклад на заданную тему до 1 августа текущего года.

Ранее Правительство РФ утвердило норму для работы водителей такси. Так, в постановлении правительства, которое вступит в силу 1 сентября, водители такси при пятидневном графике работы не могут работать больше 8 часов в день. В случае, если гражданин работает меньше на один день, количество часов может увеличиться до 10 часов. Допускается продление рабочего дня на два часа – для того, чтобы завершить заказ. Суммарное время работы в неделю не должно превышать 40 часов.