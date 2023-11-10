Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Президент РФ Владимир Путин нанес визит в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, по пути со своего недавней встречи в Казахстане. Там он выслушал доклады об СВО на территории Украины и осмотрел самые новые образцы отечественной боевой техники. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает информагентство РИА Новости .

Песков сообщил журналистам, что по окончанию своего визита в казахстанскую столицу, Путин прибыл в Ростов для того, чтобы посетить штаб. Уточняется, что там его сопроводили министр обороны Сергей Шойгу и начальник отечественного Генштаба Валерий Герасимов.

Сообщается, что президент смог ознакомиться с новейшими образцами российской боевой техники и выслушал доклады об СВО.

Глава РФ на регулярной основе наносит визиты в штаб на юге страны и проводит совещания. В последний раз визит в ростовский штаб произошел в прошлом месяце.