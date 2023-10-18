Путин посоветовал Байдену начать учиться, чтобы не появлялось желание кого-то подавлять
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Президент России Владимир Путин с иронией отнесся с недавнему бахвальству своего американского коллеги Джо Байдена. Накануне последний, рассуждая о том, чем займется на посту президента США, если переизберется в 2024 году, заявил, что одной из целей будет «подавить Путина» любыми способами.
В ответ на это президент России призвал заокеанских политиков научиться уважать интересы других стран.
«Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, его цитирует ТАСС.
Российский лидер подчеркнул, что его совет касается не только Байдена, но и всех участников политических элит США.