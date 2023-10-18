Путин посоветовал Байдену начать учиться, чтобы не появлялось желание кого-то подавлять

Президент России Владимир Путин с иронией отнесся с недавнему бахвальству своего американского коллеги Джо Байдена. Накануне последний, рассуждая о том, чем займется на посту президента США, если переизберется в 2024 году, заявил, что одной из целей будет «подавить Путина» любыми способами.