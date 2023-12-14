Путин посоветовал блогерам быть нравственными

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос блогера, артиста «Газпром Медиа Холдинга» Александра Зарубина (известного как Саша Стоун) о развитии медиа и блогерского движения в России.

«Это свободная сфера, максимально демократизирована. Главное, чтобы государство не мешало. Если мешает – скажите, постараемся поправить. А если все развивается так, как считаете нужным, дай бог здоровья, будем и дальше создавать такую атмосферу для развития блогосферы. Надо исходить их корпоративной этики и самоограничений. Это касается морали нравственности и безопасности детей», – сказал Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что, лучше, когда профессиональное сообщество организуется также, как и в сфере высоких технологий. Путин предложил внести пожелания для государства.

14 декабря в Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. Глава государства уже подвел итоги года. Он продолжается отвечать на вопрос представителей СМИ и граждан России.