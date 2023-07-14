Путин постановил создать Фонд по развитию Сергиева Посада

Президент России Владимир Путин поручил создать Фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад, который находится в Московской области. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 14 июня, официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что Фонду будет оказана государственная поддержка. Также финансирование будет происходить за счет добровольных взносов и пожертвований или других законных источников.

Решение о создании Фонда, говорится в указе, принято в целях развития подмосковного города как «национального духовного центра и объекта притяжения туристов».

Совет, который стал высшим коллегиальным органом фонда, возглавил генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Президент России обладает полномочиями назначать председателя Фонда. Члены совета формируются Правительством России.

Сопредседателями попечительского совета Фонда по развитию Сергиева Посада стали руководитель администрации президента Антон Вайно и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сергиев Посад находится в 75 км от Москвы. Он входит в ансамбль древнерусских городов «Золотого кольца» (Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль – Владимир).

В городе расположены ставропигиальный мужской монастырь РПЦ и Троице-Сергиева лавра, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сергиев Посад – единственный город «Золотого кольца», который расположен в Московской области. С 1930 по 1991 года назывался Загорском.